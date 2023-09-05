Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef’te yeni haftanın takımları dün akşam belirlendi. Mavi Takım kaptanı olan Sefa, Kırmızı Takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yeni bölüm fragmanında Kırmızı Takım’da yer alan Sergen’in Dilara ile olan diyaloğu dikkat çekti.

"İŞİM KAPTANLIK BENİM, YARDIMCILIK DEĞİL"

“İşim kaptanlık benim, yardımcılık değil” diyen Dilara’ya Sergen’in yanıtı sert oldu. Sergen “Ne kaptanlığı? Sen çırağım olursun benim” dedi. Bu sözler karşısında Dilara adeta şoke oldu.

"HAVALARA GİRME"

Konuşmanın devamında Sergen “Dilara sen kaptan olmadın. Buraya getirildin. Anladın mı? Havalara girme fazla” sözlerine yer verdi.