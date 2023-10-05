MasterChef bomba gibi bölümle ekrana geliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yeni dünya ürünlerini kullanarak yedi çeşit yemek yapmalarını istedi. Kıvanç ile Sergen, Ayaz ve Barış arasında küçük bir tartışma yaşandı. Kıvanç ve Sergen sözlü olarak atıştı. Gecenin en büyük tartışması ise Barış ve Barbaros arasında yaşandı.

"BİZİ MİLLETE NİYE REKLAM EDİYORSUN?"

Barış, yanına gelen Barbaros'a "Sessiz konuş diyorum. Niye sen bizi reklam ediyorsun millete. Elini kolunu ne oynatıyorsun?" diye çıkıştı.

Seslerin yükselmesinin ardından şefler "Çocuklar ne oluyor?" diyerek olaya müdahil oldu. Barış'ın Barbaros'a fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı anlar ise görenleri şaşırttı. Ayaz ve Metin kavgayı ayırmaya çalıştı.

OLAYLI GECE! İKİ YARIŞMACI ARASINDA FİZİKSEL TEMAS

Somer Şef, gecenin sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MasterChef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı.

SOMER ŞEF'TEN BARIŞ VE BARBAROS'A TEPKİ

Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum ben"

BİR YARIŞMACI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Somer Sivrioğlu'nun "Üzerindekini çıkarıyorsun..." sözleri akıllara diskalifiye sorusunu getirdi.