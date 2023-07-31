MasterChef All Star'da sular bir türlü durulmuyor. Tüm sezonların en başarılı yarışmacılarının seçildiği All Star'da bu gece herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Somer Şef MasterChef tarihinde ilk kez böyle bir durumun yaşandığını belirtti.

Mert, Rıfat, Tolga, Eda, Batuhan, Çağatay ve Büşra'nın eleme potasında olduğu gecede tansiyon bir an olsun düşmedi.

Kıyasıya geçen mücadelede hem yarışmacıları hem de izleyicileri hayretler içinde bırakan bir gelişme yaşandı.

MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!

Malatya yöresine ait kiraz yaprağı sarması yapan yarışmacılardan Büşra, son anda tabağında kasnak unuttu.

2022 sezonunun en başarılı yarışmacıları arasında olan ve MasterChef All Star'da da favori yarışmacılardan biri görülen Büşra, tabağındaki kasnağı çıkarmadı.

2022 sezonunun en başarılı yarışmacıları arasında olan ve MasterChef All Star'da da favori yarışmacılardan biri görülen Büşra, tabağındaki kasnağı çıkarmadı.

Yakın arkadaşının gidişiyle oldukça üzülen Çağatay, 'Hakkında hayırlısı olsun Büşra'nın. Kardeşim o benim. Çok seviyorum onu' diyerek düşüncelerini belirtti.

Büşra'nın kasnak unuttuğunu gören izleyicilerden de 'Bunu da yapmazsın ama Büşra', 'Eleme gecesinde nasıl yaparsın', 'Sensiz nasıl olacak' gibi yorumlarda bulundular.

" İLK DEFA BİR TABAK..."

Somer Şef, Büşra'nın hatası için 'MasterChef tarihinde bir ilk yaşanıyor. İlk defa bir eleme gecesinde bir tabak değerlendirilmeye alınmayacak.

Diğer arkadaşlara bir şey demeye gerek yok. Büşra'nın tabağını değerlendirmeye alamıyoruz. İlk defa eleme gecesinde bir tabak değerlendirilmeye alınmadan bir yarışmacı eleniyor.' diyerek Büşra'nın otomatikmen elendiğini açıkladı.

Mehmet Şef ve Danilo Şef de Büşra için oldukça üzüldüklerini fakat önünün açık olduğunu söyledi.