Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef'te kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyor. Dün akşam yayınlanan bölüme Sergen'in kurduğu takım damga vurdu. Takıma seçilen yarışmacılardan biri olan Barış "Bugün Sergen takıma nefret ettiği insanları topladı" sözleriyle dikkat çekti.

"ŞEFİM STRATEJİ BU"

Mynet'in haberine göre Sergen’in takımına ilk olarak çağırdığı Suna "Hiç şaşırmadım, istemediğimi biliyor ya o yüzden çağırdı. Şefim strateji bu. O beni kaptan seçecekti, sen ‘Sende hiç akıl yok beni seç’ dedin." diyerek mutsuzluğunu dile getirdi.

Sergen ise "Ben öyle bir şey demedin. All Star’a gelen insanlar mükemmel, şaşırmamanız lazım. Hepinizi çok seviyorum" yanıtını verdi. Daha sonra Sergen'in "Sende şu kadarcık hatrım varsa beni seç" dediği anlar ekrana geldi.

"NEFRET ETTİĞİ İNSANLARI TOPLADI"

Sergen daha sonra takımına Barış’ı seçti. Barış "Bugün Sergen takıma nefret ettiği insanları topladı. Daha önce takım oyunlarında bizi takımına almamak için savaşan kişi bugün beni ikinci olarak aldığında kafamda bir sorgulamaya giriyorum. Takım için elimden geleni yapacağım" dedi.

"SERGEN’E GÜVENMİYORUM"

Sergen bir sonraki isim olarak Kıvanç’ı seçti. Mehmet Şef "Kırmızı takım kaptanı istediğini seçebilir. Yeneceğini düşüneceği takımı seçer tabi” deyince Kıvanç “Şef ben Sergen’in tarzına güvenmiyorum. Bizi gerçekten bir takım ruhuyla topladığına inanmıyorum. Ama mücadele edeceğiz" yanıtını verdi.

Sergen "Geldiğinizden beri ben gayet güzel konuşuyorum. Üslubumu da düzelttim üstelik. Neden üstümüze geliyorsunuz arkadaşlar" diyerek sitem etti.

"BİZİ POTAYA ATACAK"

Sergen dördüncü seçiminde Eda'yı takımına aldı. Eda "Sergen kaybetmeye oynayacak bu hafta. Böyle hissediyorum. Karşısında Tahsin var, 'Kaybedeceksem de kardeşime kaybedeceğim' diyor. Sevmediği insanlardan bir takım kurdu. Bizleri potaya atacak." dedi. Sergen ise "Siz çok art niyetlisiniz. Her gelen bana karşı bir şeyler yapıyor. Ben anlamış değilim" yanıtını verdi.