MasterChef All Star'da yarışmacılar şampiyonluk hedeflerine varabilmek için ter döktü. Kıran kırana geçen mücadelede son ikiye kalan yarışmacılar geçen haftadan potada olan Eda ve bu hafta sona kalan Suna oldu. İki yarışmacı da 2019 sezonunda beraber yarışmışlardı.

MasterChef All Star yeni bir eleme heyecanıyla izleyicinin karşısına çıktı. Hafta boyu verilen mücadelenin sonunda iki yarışmacı eleme oyununda son ikiye kaldı.

Geçen hafta MasterChef Çağatay'ın hastalığından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından bu hafta için sistem değişikliğine gidilmişti.

MASTERCHEF'İN SON ELENENİ OLDU

2018 2022 yılları arasında MasterChef'te yarışmış en iyi yarışmacılardan oluşan MasterChef All Star kadrosunda dün akşam da bir eksilme yaşandı.

Gecede en başarısız tabağı yapan Suna, MasterChef All Star'a veda eden son yarışmacı oldu.

Tabağına eksik ürün koyan ve bunu sonradan fark eden Suna, 2019 sezonunda da ördeği yanlış pişirdiği için elenmişti.

İKİSİ DE 2019 SEZONUNDAN

MasterChef'te geçen hafta oynanan eleme oyununda Eda sona kalmış ve tüm hafta hiç yarışmamıştı.

Bu hafta da Suna sona kalan isim oldu. Suna ve Eda MasterChef'in son elenen yarışmacısı olmamak için yarıştı.

İlk etapta yaratıcılık tabağı yapan yarışmacılar ikinci etapta şef tabağı yaptılar.