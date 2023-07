MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı sorusu uzun süre gündem olmuştu. Seyircilerin heyecanla beklediği Sivrioğlu’nun programa gelmesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Yarışmacılar ise ünlü şefi adeta alkış tufanı ile karşıladı.

“CANIMIZ, KARDEŞİMİZ, ARKADAŞIMIZ”

MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı. Sivrioğlu’nun ekrana gelmesinin ardından yarışmacılar sevinçlerini alkışlayarak dile getirdiler.

Sivrioğlu "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" sözleriyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

All Star sezonun başından beri Somer Sivrioğlu’nun ne zaman programa geleceğini merak eden izleyiciler “Kral geri döndü”, “Gördüğüme çok sevindim”, “Somer Şef’siz MasterChef’in tadı tuzu yoktu”, “Somer Şef’in gelmesine sevindim”, “Oh be sonunda” yorumlarında bulundu.

İLK YEDEK YARIŞMACI BELİRLENECEK

Yeni bölümde ilk yedek yarışmacı Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in oylaması ile belirlenecek. Mehmet Şef “MasterChef Türkiye All Star ana kadrosunun ilk yedek yarışmacısını bugün alıyoruz.” dedi.