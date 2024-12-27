Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur, Eda ve Beyza oldu.

Son ceket için Erim ve Semih mücadele etti.

SON CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

İlk turda yarışmacılardan üç ürünle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi.

Erim 20 puan, Semih ise 21 puan aldı.

İkinci turda yarışmacılar, eski Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın "Benim Hikayem" adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

MasterChef'te beşinci ceketi kazanan isim Semih oldu.

Mehmet Şef, gözyaşlarını tutamayan Erim'e "Buradan başın dik bir şekilde çıkabilirsin. Yedeklerden geldin. İlk başlarda 'Bu çocukla nasıl olacak dedim'. Daha sonra bir açıldın, pir açıldın" dedi.

Son ceketi giyen Semih "Bir haftada 3 kilo vermişim" dedi.

Erim'den övgü dolu sözlerle bahseden Semih "İnanılmaz yetenekli. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır, yolunun bahtının açık olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.