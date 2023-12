Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde en sevilen yarışma ödülünü alan MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bu yıl puanlı sistemin ilk kez uygulandığı gece büyük mücadeleye sahne oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da zorlu bir eleme gecesi yaşandı.

İki etaplı gerçekleşen yarışmada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puanlandılar. Dilara ve Esra iki etabın sonunda 38 puan alarak MasterChef All Star'da ilk 10'a kaldılar. Son ikiye Tolga ve Eren kaldı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Eren ve Tolga'nın son ikiye kaldığı gecede uskumru dolması yapıldı. Somer Şef'in yarışmadan klasikleşen tabağı olan uskumru dolmasını en başarısız yapan ve en az puanı toplayan isim ise Tolga oldu.

Tolga puanlama sisteminin ilk gecesinde 39 puan alan Eren'e karşı 36 puan alarak yarımadan ayrıldı. Tolga Alican'ın ardından MasterChef All Star'a 11. olarak veda etti.