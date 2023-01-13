Birleşik Krallık'taki Bristol ve College London üniversitelerinden araştırmacılar ilk başta uçaklarda buzlanmayı inceliyordu. Buz kristallerinin uçakların kanatlarında meydana gelen sıvı tabakasında nasıl sektiğini görmek istiyorlardı. Bu yüzden bir nesnenin şeklinin ve kütlesinin su yüzeyinde kaymasını nasıl etkilediğini araştırmak için matematiksel model oluşturuldu.

Bristol Üniversitesi'nden matematikçi Ryan Palmer bunun, bir taşı suda sektirmeye benzediğini gördüklerini söyledi.

Maksimum sektirme sayısına ulaşmak için ince ve düz taşların kullanılması gerektiğini belirten Palmer, en yükseğe sektirmek içinse ağır ve kıvrımlı taşlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Ağır taşların "süper elastik bir tepki" verdiği ve bu sayede en yukarı sekebildiği görüldü.

Bir taş suya çarptığında yatay hız dikey hıza dönüşüyor. Palmer bu yüzden ağır bir kayanın sektirmeye daha fazla güç katmasının mantıklı olduğunu kaydetti.

Kıvrımların da önemli olduğuna dikkat çeken matematikçi, bunun ağır taşların suda sıçramasını sağladığını bildirdi:

Daha ağır bir kayanız varsa süper elastik tepkiyle çok sayıda küçük sıçrama yerine tek bir mega sıçrama elde edebilirsiniz… Başarabilirseniz çok tatmin edici oluyor.

Matematiksel modelde taşları döndürmenin etkisine bakılmadı. Önceki araştırmalar başarılı taş sektirmek için döndürmenin önemli olduğunu göstermişti.

ABD'li Kurt Steiner, 2013'te kırdığı rekorda bir taşı 88 kez suda sektirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Ancak Guinness'te henüz bir taşı suda en yüksek seviyede sektirme rekoru yok.