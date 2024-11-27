Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ülkesi Arjantin'de ameliyat edileceğini söyledi.

Yener İnce, sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda AZ Alkmaar ile yapacağı maç için Hollanda'ya gitmeden İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi veren İnce, "Mauro'nun sakatlandığı günden itibaren yaptığımız bir planlama var. Bu planlama çerçevesindeki yaklaşık 2,5-3 haftalık ön hazırlık periyodunu tamamladık. Mauro, ailesel nedenlerden dolayı Arjantin'de bulunuyor. Hazırlık sürecini de orada geçirdik. İlerleyen dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamaması adına ameliyatının orada yapılmasına karar verdik. Pazartesi günü ameliyat gerçekleşecek. Nasıl bir ameliyat olacağı, hangi klinikte yapılacağıyla ilgili dün ve bugün görüşmelerimizi tamamladık." diye konuştu.

Icardi'nin uyumlu bir şekilde hareket ettiğini aktaran İnce, "Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya İstanbul'da veya dünyanın istediği bir yerinde ameliyatı yapabileceğimizi söylemiştik. Kendisi de son derece uyumlu. Burada ameliyat olmak istedi ama içinde bulunduğu sosyal süreç ve ailesel sebeplerden dolayı rehabilitasyonu Arjantin'e geçirmesine karar verdik. Orada yaz mevsimi olduğu için daha rahat geçirecektir. Rehabilitasyonun aksamaması, ameliyattan sonra yeniden Arjantin'e gitmesinde bir problem yaşamamak adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Yener İnce, sakatlığı bulunan diğer oyuncularla ilgili, "Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın tedavileri devam ediyor. Gayet iyi gidiyor. Jakobs, Hollanda'da bizimle olacak. Kaan'ın tedavisi burada devam edecek. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan ve maçı kazanarak Türkiye'ye döneriz." şeklinde görüş belirtti.

Yener İnce, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un AZ Alkmaar maçında oynayamayacağını ancak takıma manevi destek vermek adına kafilede olmak istediğini dile getirdi.