İskele'de bir eğlence mekanının önünde cinayete kurban giden Hüseyin Mavideniz’in döverek öldürülmesi olayıyla ilgili M.Y.’nin ardından bir kişi daha tutuklandı.

Mavideniz'e yumruk atarak ölümüne sebep olmakla suçlanan 26 yaşındaki M.Y. bugün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.

Polis, adam öldürmeye teşebbüs suçundan bir kişinin daha arandığını açıklamıştı.

Bağımsız Gazete’de yer alan bilgiye göre, Mavideniz’in yüzüne tekme atan ve polis tarafından aranan şahıs da az önce tutuklandı.

Başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Mavideniz’i kasten öldürmekle suçlanan 2 kişini yanı sıra olaya karıştığı tespit edilen yaklaşık 10 kişi de gözaltına alındı.

Polis, gün boyunca birçok görgü tanığıyla görüşerek ifadelerini aldı ve onlarca kamera kaydını inceledi.

Polis, soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen zanlıları tek tek tespit etti. Olayla ilgili halen aranan şahısların olduğu öğrenildi.

Öte yandan tüm zanlıların yarın geniş güvenlik önlemleri altında İskele Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: Bağımsız Gazete