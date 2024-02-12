Fileleftheros gazetesi, Mavroyannis’in dün yayınlanan röportajının ikinci bölümüne de bugün yer verdi. Mavroyannis’in Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılacağına dair iyimserliğinin ön plana çıktığı röportaja göre, Mavroyannis, Kıbrıs sorununda nihai çözümün, BM Güvenlik Konseyi kararlarında ve Guterres Çerçevesi’ndeki 6 maddede açıkça betimlendiğini ancak bu çerçevenin tek başına Kıbrıs sorununa çözüm olamayacağını söyledi.

Guterres Çerçevesi’nin, süreci geri dönülemez hale getirecek stratejik anlaşma çerçevesi olduğunu kaydeden Mavroyannis, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da şekillendirilmiş bazı ek unsurlar bulunduğunu ve Berlin’de yapılan görüşmede ise yönetim meselesinin özünde çözülmüş addedilebileceğini belirtti.