Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi tarafından olumsuz hava koşulları dolayısıyla yazılı bir açıklama yapılarak, vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Komiteden yapılan açıklamada, “KKTC Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine dayanarak, ülke genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini, ayrıca rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Bu kapsamda İlgili bakanlıklar, Kaymakamlıklar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yerel Yönetimler ve Kıb-Tek ile koordineli bir şekilde olası muhtemel hasarlarla alakalı gereken tüm önlemler ilgili birimler tarafından alınmaktadır” denildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı bilgilendirmek amacıyla ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olacağını ve gerektiğinde anlık bilgilendirme yapılacağını belirtildi.

Açıklamada, “Bu sebeple mevcut kötü hava koşulları gereği, vatandaşlarımızın da mecbur kalmadıkça bulundukları yerlerden dışarı çıkmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.