Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye ulaşan Töre, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Başkan Töre, anıt özel defterini imzaladı.

Töre, deftere şunları yazdı:

‘’Büyük Atatürk’’,

Bugün beraberimdeki heyetle birlikte Ankara’ya gerçekleştirmekte olduğum ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Kıbrıs Türk halkı olarak aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını her şartta yanımızda hissetmekteyiz. Bu yüzden Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından Anavatan Türkiye’nin güçlü bir devlet olması bizlere de büyük bir güven vermektedir.

Kıbrıs meselesi milletimizin milli davasıdır. Milli davamızın yürütülmesinde ve savunulmasında asla geri adım atmayacağız.

Kıbrıs Türk halkının milli kimliği, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ifadesiyle özdeşleşmiştir. Devletimizin varlığını ve bağımsızlığını korumak ve yaşatmak Kıbrıs Türk halkının karakteridir.

Aziz ruhunuz şad olsun. Silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Anıtkabir ziyaretinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Meclis Divanı üyesi milletvekilleri Hasan Küçük, Fırtına Karanfil ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.