Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 13.05'te toplandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Meclis’te ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Erkut Şahali, erken seçim önerisinin ivediliğinin reddedilmesi, hükümetin meşruiyeti ve gündemdeki anayasa referandumu çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şahali, muhalefetin sunduğu erken seçim önergesinin Meclis çoğunluğu tarafından geri çevrilmesini eleştirerek, ülkede seçimlerin bilinçli şekilde geciktirildiğini savundu. “Biz erken değil, geç kalınmış bir seçimden bahsediyoruz” diyen Şahali, mevcut siyasi tablonun seçim yapılmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

“Hükümet halkın ve parti iradesinin hilafına kuruldu”

Konuşmasında hükümetin kuruluş sürecine de atıfta bulunan Şahali, Ulusal Birlik Partisi içinde yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan hükümet yapısının halk iradesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Şahali, “Kurulan hükümet halkın ve parti iradesinin hilafınadır” diyerek, yönetimin siyasi meşruiyetinin tartışmalı olduğunu belirtti.

“Referandumu bir meşruiyet aracı haline getirdiler”

Anayasa referandumu gündemine de değinen Şahali, yargıyla ilgili düzenlemelerin önemine vurgu yapmakla birlikte, mevcut hükümetin hazırlayacağı bir referanduma sıcak bakmadıklarını söyledi. “Biz bu referanduma hayır diyeceğimizi buradan açıkça söylüyoruz” diyen Şahali, referandumun seçimden kaçmak için bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Şahali, böyle bir Meclis aritmetiği ve hükümet anlayışıyla hazırlanacak referandumun demokrasi üretemeyeceğini savunarak, “Bu Meclis aritmetiğiyle, bu hükümet anlayışıyla yapılacak bir referandumdan demokrasi çıkmaz” ifadelerini kullandı.

“Sandık kurulmadan atılacak her adım meşru değildir”

Milletvekili Şahali, dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili tartışmalara da değindi. Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılması taleplerinin reddedilmesini eleştiren Şahali, kamuoyunda soru işaretleri yaratan dosyaların görmezden gelindiğini söyledi.

Şahali, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek hükümete çağrıda bulundu, “Seçim sandığı kurulmadan atılacak her adım meşru değildir” ifadelerini kullandı.

Şahali, sözlerinin devamında fiber optik proje ve AKSA 2 ile ilgili eleştirilerde bulundu.