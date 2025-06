Haber: Pelin Yükselay

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, yollarda yol güvenliğinin her geçen gün azaldığına dikkat çekerek, kazasız bir günümüz olmadığını vurguladı, 5 günlük Kurban Bayramı öncesi tüm araç sürücülerini uyardı.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Avcı, trafikte kaza ve ceza verilerinin korkunç boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, 5 ayda 21 kişiyi trafik kazalarında kaybettiğimizi söyledi. Kayıplar yanında birçok yaralının da olduğunu hatırlatan Avcı, Kuzey Kıbrıs’ta hemen hemen her evde trafik kazası kaynaklı bir acı yaşandığını söyledi. Avcı tüm bu gerçekler ışığında trafikte her an tehlike altında olduğumuzu sözlerine ekledi.

“Bu yollar sürat kaldırmaz kaza getirir”

Kurban Bayramı tatilinde eğlence yerlerine gidişlerin çoğalacağına dikkati çeken Avcı, bu durumun uykusuz, alkollü ve aceleci araç kullanmayı tetikleyeceğini belirterek, yolların sürat kaldırmadığını ve her şekilde kazaya davetiye çıkardığını vurguladı.

“Alkol tüketimi had safhaya çıkacak”

Avcı, yaz mevsiminden dolayı aniden artan sıcaklıklara da dikkat çekerek, “Sıcakların artması insanların trafikteki tahammül seviyesini ne yazık ki düşürecek. Gündüzlerin uzamasıyla alkol kullanımı da artacak hatta had safhaya çıkacak. Sürücüler özellikle Kurban Bayramı’nda çok ama çok dikkatli olmalı” diye konuştu.

“Uyuşturucu testi de yapılmalı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkedeki uyuşturucu suçlarındaki artışlara da dikkat çekerek, trafik denetlemelerinde alkol yanında bir an önce uyuşturucu testine de başlanması gerektiğine dikkat çekti.

“Emniyet kemeri takmayanların sayısında artış var…”

Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuların arttığının tespit edildiğini de kaydeden Avcı, “öne ya da arkaya oturun, hiç fark etmez. Mutlaka emniyet kemeri bağlı olmalı” diye konuştu. Emniyet kemerinin hayat kurtardığına vurgu yapan Avcı, ‘kemer takmak sizi kurtarır, takmamak hayatınızı karartır’ uyarısında bulundu.

“Bayram kara gün olarak akıllara kazınmasın”

Avcı, konuyla ilgili olarak konuşmasının devamında, “Önce kendinizi sonra ailenizi sevin ve aracınızı ona göre kullanın. Bununla da kalmayın, karşıdan gelenin canını da düşünerek o direksiyona oturun. En küçük hata hem sizin, hem sevdiklerinizin hem de başka bir canın hayatına mal olabilir, hayatını karartabilir. Özellikle alkol almışsanız aracınızı alkol almayan bir başkası kullansın. Siz arka koltuğa oturmayı da bilin. Yanınızda biri mevcut değilse taksi kullanın. Hiçbir şey canınızdan kıymetli değil. Bayramı topluma zehir etmeyin, Kurban Bayramı akıllara kara gün olarak kazınmasın…” ifadelerini kullandı.