Dün akşam saatlerinde Zahra Sokak'ta büyük bir kavga çıktı.

İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya döndü ve polis aracılığıyla ayrıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün akşam yaşanan kavganın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Harmancı, çıkan kavganın basit konulardan olmadığını kaydederek, “Ülkenin her alanında olduğu gibi mafyacıklaşmış grupların güç egzersizleri” dedi.

Kavga eden kişilerin dealarca suç işlemiş, ıslah olmayan kişiler olduğunu kaydeden Harmancı, “Biz buraları kolay yaratmadık, kolay da kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Harmancı son olarak, “Surlariçi’nin geldiği noktayı sizin düzeninize de heba etmeyeceğiz” dedi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Akşam Zahra’da olanlar basit kavga konuları değil, ülkenin her alanında olduğu gibi mafyacıklaşmış grupların güç egzersizleri.

Daha önce defalarca suça karışmış aynı isimlerin aynı ıslah olmayanların, dönüp dolaşıp yaratılan değerleri kendi menfaatlerine evirme çabaları.

Biz buraları kolay yaratmadık, kolay da kaybetmeyeceğiz.

Evet bu konularda her kurumla işbirliği yapacağız ama kendi önlemelerimizi de alacağız, bu grupları besleyen işletmeler de bundan nasibini alacaksa alacak.

Ülkeyi getirdiğiniz nokta her alanda kaos, biz sizin düzeninizin parçası değiliz, biz tırnaklarımızla yarattık Surlariçi’nin geldiği noktayı sizin düzeninize de heba etmeyeceğiz.”