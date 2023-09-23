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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız ile İHA’larımız, Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2IynsEfj4S

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız ile İHA’larımız, Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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