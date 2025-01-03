Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.01.2025 tarihinde, 04:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, mekana alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma sonrasında, kanunsuz olarak toplanıp konu yere gelen grup içerisinde bulunan H.Ö.(E-25), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı, bulunduğu araç içerisinden ateş etmek niyetiyle havaya kaldırmış ve akabinde konu tabancayı korkutmak maksadıyla güvenlik görevlileri üzerine doğrultmuştur.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.B.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Olaya karıştığı tespit edilen V.B.(E-48), H.Ö.(E-25), M.H.Ö.(E-32), S.A.(E-43), A.Y. (E-38), G.H.(E-39), F.D.(E-20) ve A.Y.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.