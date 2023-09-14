Malatya Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı vererek, resmen Malatyalı yapacak.

Yeni Malatya Gazetesi'nin haberine göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclise sunduğu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni Malatya Gazetesi'nin haberine göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın meclise sunduğu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

16 Ekim 1999'da Küba Cienfuegos'ta dünyaya gelen Vargas, "Malatyalıyım" sözleriyle gündem olmuş ve son yıllarda 'Nerelisin?' sorusuna sık sık "Malatya" yanıtını vermişti.

Vargas, Türk vatandaşlığına geçişinde büyük rolü olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Malatyalı olarak milli futbolcuyla gurur duyduğunu açıklamıştı.