İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eski yakın müttefiki ABD Başkanı Donald Trump'ı G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığı" iddiasını uydurmakla suçladı. Trump'ın İtalyan bir TV kanalına yaptığı açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Meloni, Trump'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi:

"Donald Trump'ın ifadeleri tamamen uydurma. Dürüst olmak gerekirse şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk kez olmuyor."

Meloni sözlerini şöyle sürdürdü:

Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesine üzülüyorum. Onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Bir şeyi unutmamalı: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.

Meloni, Trump'ın sözlerini "tamamen uydurma" olarak nitelendirerek "şaşkınlık" yaşadığını belirtti. ABD Başkanı'nı Batı'nın düşmanlarına karşı müttefiklerinden daha yumuşak davranmakla eleştirdi.

Bu gelişmelerin ardından İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, önümüzdeki hafta planlanan ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

İlişkiler G7 Zirvesi'nden hemen sonra bozuldu

Olay, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde Meloni ve Trump'ın yan yana sohbet ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra yaşandı. Zirvede iki liderin ilişkilerinin düzeldiği sinyalleri alınmıştı.

Trump ne demişti?

Ancak Trump, La7 TV kanalına verdiği röportajda Meloni hakkında şunları söyledi:

Muhtemelen benimle konuştuğu için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benden onunla fotoğraf çektirmemi istedi, o kadar çok istiyordu ki. Aslında çekmezdim ama ona acıdım.

Kanal, röportajın orijinal ses kaydını yayınlamadı, yalnızca dublajlı versiyonunu verdi.

Dışişleri Bakanı, ziyareti iptal etti

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini "ciddi ve hakaret içeren" bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik ciddi ve hakaretamiz sözleri tüm İtalya'yı rencide etmiştir.

Yemin törenine katılan tek Avrupa lideriydi

Meloni, 2025'te Trump'ın yemin törenine katılan tek Avrupa lideriydi ve uzun süre Trump'a açık destek vermişti. Ancak bu yıl İran savaşı konusunda Papa Leo'nun eleştirilerine Trump'ın tepkisini eleştirmesi üzerine iki lider arasında gerilim yaşanmıştı. Trump o dönemde Meloni'yi "cesaretsizlikle" suçlamıştı.