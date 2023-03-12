"Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Memleket sevdalıları oy birliğiyle Genel Başkan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik."

Sayan, Memleket Partisi tüzüğünün 66. maddesi gereği bugün bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandık başına gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

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