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Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi takipçileriyle paylaşan Gülşen'in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Gülşen'in tarzını görenler "Altı kaval üstü şeşhane" yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gülşen, son olarak fındık bahçesinde poz verdi.

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan bir süre yurt dışı yasağı da alan Gülşen sahnelere geri dönmüştü. Konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı şarkıcı bulduğu boş vakitte soluğu memleketi Ordu'da aldı.

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