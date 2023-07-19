Memur-Sen'in kutlama mesajı şu şekilde:

Kıbrıs Türk Halkı bugün, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49. Yıl Dönümünü gurur ve güvenle kutluyor.

İnsanlık dışı ambargolara, 11 yıl boyunca Rum-Yunan saldırılarına, Mücahitlerimizin fedakarlıkları sayesinde direnen Kıbrıs Türk’ü bir destan yaratmıştır.

Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974 Faşist Darbesi ile, Kıbrıs Türk’ü soykırımdan geçirilerek Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı hedefleniyordu.

Bu tehlikeyi gören CHP-MSP Koalisyonu, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ın dirayetli liderlikleri sayesinde, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ a Barış Harekatı yapma kararı aldılar.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Garantörlük antlaşmalarına dayanan bu hukuki karar, Rum-Yunan hayallerini tarihe gömdü. Sonuçta Rum Halkı ile Yunan Halkı Barış ve Demokrasiye kavuştu.



Barış Harekatları ile Egemen Halkımız KKTC Devlet’ine kavuşacak zemine sahip olarak, 15/11/1983’te kendi devletine sahip oldu.

Barış ve Özgürlük Bayramımızın 49. Yıldönümünde, bizlere bu günleri yaşatan liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaşı, Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, vatan uğrunda canlarını feda etmiş Mehmetçik ve Mücahitlerimizi Rahmetle Anıyoruz.

Gazilerimizi, şükran ve saygıyla selamlıyoruz.

Sözde Barış adına, Federasyon hayali görenlere acıyoruz.

Güvenli ve kalıcı çözüm KKTC Devletinin tanınmasıdır.

Egemen varlığımızın kabullenilerek tescilidir.

Halkımızın ve Türk Ulusunun Bayramı Kutlu Olsun.

