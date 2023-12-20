Memur-Sen Başkanı Akın Manga 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, şehitleri andı.

Manga mesajında şunları kaydetti:

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler haftasının, 60. Yıldönümünü anıyoruz.

Rum- Yunan tarafı Aktritas Soykırım ilanını 21 aralık 1963 tarihinde uygulamaya koymuştu.21 aralık 1963 sabahı 02:30’da Tahtakale’de Rumlar tarafından öldürülen iki sivil Türk’ün öldürülmesi ile, önce Lefkoşa ve Küçük Kaymaklı da Rum saldırıları yoğunlaştı.

Bir hafta içerisinde kıt imkanlarla direnen Kıbrıs Türk halkı Rumlara geçit vermedi. Birçok Şehit verdik, birçok bölgeden güvenlik nedeniyle daha güvenli bölgelere sığındık.

Lefkoşa 5 günde 11.773 göçmen aldı. 14 merkeze 2109, muhtelif evlere 3809, Hamit Köye 4200, Gönyeliye 400, Fotaya 485 Boğaz Ağırdağ’a 100 ve Dilekkaya (Ayakebir)’e 670 Türk sığınmak zorunda bırakıldı. Kaymaklıdan bine yakın sivil Türk esir alındı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının, 13. Maddesinin Türklere tanıdığı hakların kaldırılması amacıyla değiştirilmesini öneren Makarios, Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’nin kesin reddiyle, Aktritas Soykırım planını uygulamaya koydu. Kıbrıs Türk Halkı, kurucu eşit ortağı olduğu, 1960 Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlandı. Rumlar tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti silah zoruyla işgal edildi.

Orantısız silah ve insan gücümüze rağmen, Kıbrıs Türk Halkı 11 yıl boyunca, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Mücahitlerimizle kahramanca direndi. Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına izin vermedi.

11 yılın sonunda gerçekleştirilen 20 temmuz 1974’te Barış Harekatları sonucunda, kendi geleceğini belirleme evrensel hakkını kullanan Kıbrıs Türk Halkı 15 kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini kurdu. Özgür Egemen bir halk olarak, tanınma mücadelemiz, inanç ve kararlılıkla sürüyor.

Bu kutsal mücadelede, Liderimiz Dr. Fazıl küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı tüm Şehitlerimizi rahmetle Gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Emanetiniz Cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacak var olacaktır.

