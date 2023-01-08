Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam sonrası ek zam iddiaları iyiden iyiyiye konuşulmaya başladı. Memur ve emeklileri heyecanlandıran haber, Ankara kulislerinden sızdı. AK Parti kurmayları yeni zam için düğmeye bastı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA YENİ ZAM

Emekli ve memurun zamlı maaşları henüz yatmazken, iktidar kanadından gelen açıklamalar maaşlara yeni bir ilave zam geleceği şeklinde yorumlanıyor. Milyonların beklentisi sandık gelmeden maaşlara yeni bir zam gelmesi.

Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.

EK ZAM İÇİN TARİH BİLE BELLİ

Seçim için muhtemel tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken, Show Haber'de yer alan habere göre ek zam için müjdenin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.

YÜZDE 15 ORANINDA EK ZAM MASADA

Öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışı yüzde 45'i bulacak.

AK Partinin gündemindeki ek zam için yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.