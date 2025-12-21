Rum müzakereci Menelaos Menelau, Politis gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs Rum tarafının genişletilmiş görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Menelau, Kıbrıs sorununda özellikle Kıbrıs Türk toplumundaki lider değişikliği sonrasında farklı bir ortama ve gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Liderler arasında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin huzurunda, iki görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Menalau, liderler arasındaki ikinci görüşmenin, öze ilişkin bir görüşmenin başlamasına olanak tanıdığını ve şu anda istenilen şeyin bu olduğunu söyledi.

Görüşmenin şu anda öze, bir diğer deyişle, BM kararlarının belirlediği gibi, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına kaydığını belirten Menelau, bir soru üzerine iki kesimli, iki toplumlu federasyon ifadesinin, realist bir çözüm olarak kalmaya devam ettiğini, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve bağımsız olması hedefine ulaşabileceği tek yolun bu olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda iki devlete dayalı çözüme değindiğinin sorulması üzerine Menelau, bu yöndeki açıklamanın hiç kimseye ve Kıbrıs sorunun raya konulması çabasına yardımcı olmadığını savundu.

Menelau, çözüm zeminin, ilgili kararlarda öngörüldüğü şekilde olması gerektiğini de ifade etti.

Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin daha uzlaşıcı olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Menelau, bir değişimin yaşandığının görüldüğünü belirtti.

Ocak ayı içerisinde Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine Menelau, bununla ilgili mevcut kararın bu toplantının yapılacağı yönünde olduğunu anımsatırken, bu yıl için zaman çerçevesinin tüketildiğini, kendilerinin ise bu görüşme için hazır olduklarını zaten dile getirdiklerini söyledi.

Menelau açıklamasında, sağlanan görüş birliklerinin ve elde edilen kazanımların da korunması gerektiğini vurguladı.



Güven Yaratıcı Önlemler konusunun ne aşamada olduğu ve teknik komitelerin çalışmalarının sorulması üzerine Menelau, önceki dönemde, liderler görüşmesi öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları konusunu ele aldıklarını ayrıca önceki genişletilmiş görüşmelerde alınan kararlar hakkındaki görüşmelere nasıl devam edecekleri üzerinde de durduklarını ifade etti.

Menelau, gençlik ile ilgili teknik komitenin kurulması, bazı mezarlıkların restore edilmesi ve çevre konusunda adım atılması gibi konuların hayata geçirildiğini belirtti.

Vatandaşların günlük yaşantılarını kolaylaştıracak adımlara gereksinim olduğunu belirten Menelau, bir soru üzerine başka geçiş noktalarının da açılması konusunu görüştüklerini ancak olguların; bir anlaşmaya varıldığına dair açıklama yapmasına imkan sağlamadığını söyledi.

Bir açıklama yapılabilmesi için de ele alınması gereken boyutların bulunduğunu söyleyen Menelau, görüşülen noktaların bilindiğini, Kıbrıs Türk tarafınca “Mia Milia” (Hapolat)) ve “Luricina” (Akıncılar), kendi taraflarınca ise “Athienu”(Kiracıköy)-“Piroi”(Gaziler)-Eylence ve Erenköy sınır kapılarının görüşme konusu olduğunu ifade etti.

-Menelau “Kathimerini” gazetesine de konuştu

Kathimerini gazetesine göre, Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs’taki iki liderin, Holguin huzurunda görüşmesinin ardından BM tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi kararlarından bahsedilmesinin, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevenin geri dönmesi açısından önemli bir adımı teşkil ettiğini söyledi.

Liderlerin, Holguin ile görüşmesinin ardından (Kıbrıs sorunu hakkında) derin konulara girilip girilmediği şeklindeki bir soru üzerine Menelau, görüşmenin odak noktasının, özün üzerinde olduğu farklı bir ortamın söz konusu olduğunu, bunun daha önceki Kıbrıs Türk liderinin iki devlete dayalı çözüm tezi nedeniyle mümkün olmadığını da savundu.

Menelau, bir başka soru üzerine, egemen eşitlikle istenilen unsurun iki devlete dayalı çözüm olduğunu, şimdi ise görüşmenin siyasi eşitliğe kaymasının, üzerinde anlaşmaya varılan federal çerçeveye doğru ilerlemenin sinyalini verdiğini söyledi.

Menelau ayrıca Türk tarafının pozisyonunu netleştirilmesiyle ilgili gidilecek yolun da bulunduğunu savundu.

Bir başka soru üzerine kendi tezlerinin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi yönünde olduğunu söyleyen Menelau, Kıbrıs Türk tarafınca dile getirilen sonraki adımlara ilişkin tezlerde, görüş birliklerinin korunmasının da yer aldığını savunarak, bu görüş birliklerinin Crans Montana’ya kadar sağlanan görüş birlikleri olduğunu dile getirdi.

Menelau bir başka soru üzerine Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili atadığı özel temsilcisi Johannes Hahn’ın Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirmesinin önemini vurgularken, kendi görüşlerinin, Hahn’ın bir sonraki genişletilmiş toplantıda yer alması olduğunu da söyledi.