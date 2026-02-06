Rum basını, Hristodulidis’in 2026 yılı içerisindeki hedeflerini anlatan bu açıklamaya geniş bir şekilde yer verdi.

Haravgi gazetesi “Başkanlık Açıklamasında Tekrarlar ve Genel Duyurular” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, günlük hayatı etkileyen acil konulardan bahsetmeksizin genel duyurular yaptığını yazdı.

Hristodulidis’in düşük maaş, elektrik ve akaryakıt fiyatlarının yüksekliği, yüksek faiz gibi konuları gündem dışı bıraktığını yazan gazete Hristodulidis’in yolsuzluk, yakın çalışma arkadaşlarının müdahil olduğu video skandalı gibi konulardan da söz etmekten kaçındığını belirtti.

Habere göre, Kıbrıs sorunu konusunda ise Rum Başkanlığı tarafından önceki günlerde yaratılan beklentilere karşın Hristodulidis, BM kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözüm sağlanması yönündeki bağlılığı teyit etmekle sınırlı kaldı.

Hristodulidis açıklamasında, hükümetin; sosyal liberalizm ideolojisi çerçevesinde hareket ettiğini belirtti ve 5 temel siyasi öncelikten söz etti.

Bunları, dışa dönük dış politika, savunmanın güçlendirilmesi, dayanıklı ekonomi, reformlar ve dijital dönüşümle devletin modernizasyonu ile şeffaflık ve hesap verebilirlik şeklinde sıralayan Hristodulidis ayrıca vatandaşların, sağlık, eğitim, konut ve sosyal yardım konusunda günlük yaşantılarının iyileştirilmesinden söz etti.

Gazete Hristodulidis’in bu açıklamalarının yeni olmadığına da dikkati çekerken, bu konuların “Afrodit” ve “Kronos” yataklarına ilişkin ticari anlaşmaların ileriye götürülmesi, Güney Kıbrıs’ın “Schengen” Bölgesine katılması, “Evangelos Florakis” deniz üssünün ve “Andreas Papanderu” hava üssünün iyileştirilmesi için ABD ve AB ile iş birliği olduğunu belirtti.

Hristodulidis’in daha çok sığınmacı akını ve güvenlik konuları üzerinde durduğunu belirten gazete, Hristodulidis’in bu konuda yeni tedbir veya uygulamaya dair takvimi de açıklamadığını yazdı.

Öte yandani Fileleftheros gazetesi “Güçlü Duyurularla Dış Politika ve Ekonomiye Vurgu-Üçüncü Yılın Güçlü Kartları” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2026 yılı için 59 hükümet faaliyeti açıkladığını yazdı.

Hristodulidis’in 5 öncelik ve 55’den fazla faaliyet/eylem açıkladığını yazan gazete, bununla ilgili ayrıntılara geniş bir şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi “Başka Bir Ülkede Yaşıyoruz-Konuşması, Sorumluluklara İlişkin Özür Dilenmesi Olarak Değil Bir Proje Gösterisi Olarak İnşa Edildi” başlığını kullanırken, Politis gazetesi “Genel Planlamaların Tekrarı…. Hesap Verebilirlik Yok” şeklinde haberi aktardı.