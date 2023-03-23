2018 yılında Jarbas Homem de Mello ile dünyaevine giren Brezilyalı oyuncu Claudia Raia, doktorların menopoza girdiğini söylemesinden üç yıl sonra doğal yolla hamile kaldı.

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay oğlu Luca'yı kucağına alan ünlü isim, 53 yaşındaki eşi ve yeni doğan bebekleriyle hastane yatağında poz verdi.

Claudia Raia, paylaşımına "Luca, cumartesi gecesi ışık saçarak geldi. 11 Şubat'ta buraya geldi ve şimdiden yerini talep etti. Başardık" notunu düştü.

İKİ ÇOCUĞU DAHA VAR

19 yaşında Sophia adında bir kızı, 25 yaşında Enzo isminde bir oğlu olan Claudia Raia, uzun süre tüp bebek tedavisi denediğini ama işe yaramadığını açıkladı.

"DOKTORUMA '55 YAŞINDAYIM' DEDİM"

Hamile olduğunu öğrenince doktorunun deli olduğunu düşündüğünü ve ona "55 yaşındayım" dediğini hatırlayan Raia, "Sonra test yaptı ve üç haftalıktan fazla hamile çıktım" dedi.