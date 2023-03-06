Millet İttifakı cephesinde bugün hareketli saatler yaşanıyor.

İYİ Parti'yi 6'lı masaya döndürmek için formül arayışları devam ediyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası ilk açıklama, İmamoğlu ve Yavaş'tan geldi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyen İmamoğlu, "Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

"AYRILIĞA TAHAMMÜL YOK"

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı. İmamoğlu ve Yavaş ardından Saadet Partisi'ne geçti.

AKŞENER'DEN YENİ ÖNERİ

Ziyaretin amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti. Zorlu, Meral Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

"Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur." diyen Zorlu, şöyle devam etti:

"2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

"YANIT BEKLİYORUZ"

Sonrasında bir açıklama da İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'dan geldi. Tatlıoğlu, "Kemal Bey'in seçimi kazanması durumda iki ismin etkin cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini sunduk. Yanıt bekliyoruz. Şu anda süreci bekliyoruz. İlk dfa bir seçimde adayla birlikte cumhurbaşkanı yardımcıları da söylenerek birlikte seçime gidilmesi teklifi var. Değerlendirme sürecini takip ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kürşad Zorlu'dan yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN MESAJLAR

Yaşanan gelişmelere ilişkin İYİ Parti kanadından mesajlar var. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." dedi. İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık?" mesajını paylaştı.

İYİ PARTİ SONRASI İKİNCİ TOPLANTI

İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı da bugün ikinci kez toplanacak. Yaşanan son gelişmenin ardından 14.00'te başlaması beklenen toplantı 1 saat ertelendi.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. İsmin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.

Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.

Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.

İKİ BAŞKANA ÇAĞRI

6'lı masanın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.

Bu çağrının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.