“Hade Çocuklar Mutfağa” temasıyla duyurulan yarışma süreci boyunca, çocukların hellim ve kaşar ürünleri kullanarak tasarladığı tabaklar Meriç Dairy ve şef Tanya Kilitkayalı işbirliğiyle kurulan jüri tarafından değerlendirilmişti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, yarışmaya katılan tüm çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı hediyeleriyle ve Tanya Şef’le buluştu. Tanya Şef’in önderliğinde kurulan jürimiz, katılan tüm çocuklarla birlikte Meriç köyündeki hellim üretimini gezdiler ve çocukların süt ürünleri tüketimini teşvik etmek üzere birbirinden güzel lezzetleri tattılar.

Katılımcı çocuklar ve ailelerine, çevre duyarlılığının önemini de anımsatmak adına, Meriç Dairy ve Türk Maarif Koleji’nin Yeşil Okullar projesi kapsamında birlikte ürettiği sürdürülebilir çantalar da şirket direktörlerinden Berin Avunduk tarafından takdim edildi.