5 Temmuz’da tespit edilen araç devir işlemlerinde resmi evrak sahteleme olayında, görevinde ihmalde bulunduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, olayın, Motorlu Araçlar Mukayyitliği'nde, U.M.(E-43) isimli şahsın, daha önceden “T” iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan yetki aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz etmesi ve LU 426 plakalı aracı kendi adına kaydetmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Olaya ilişkinin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.