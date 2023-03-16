Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.
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