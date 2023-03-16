Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.