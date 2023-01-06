Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı.

Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.