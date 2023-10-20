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Bağlar Mahallesi'nde, 6 yaşındaki Nisanur Ceviz'in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Boğazına jelibon kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti

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