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Cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede A.Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.Ö.’nün yaşadığı evde ısınmak için kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

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Olay, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’ndeki 225. Cadde’de yer alan bir evde meydana geldi.

Mersin ’de bir evde tüp patladı.

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