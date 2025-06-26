Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar takımdan ayrılacakların da kimler olacağı merak konusu. Bir süredir ayrılacak isimlerden birinin Mert Hakan Yandaş olacağı konuşuluyordu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki geleceği için nihai kararı verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın aldığı teklifleri kulübe ilettiği, kulübün ise takımda önemli bir rolünün olduğunu düşündüğü futbolcuya ayrılık izni vermediği aktarıldı. KTSYD: KTFF ile tüm ilişkilerimizi askıya aldık

Yönetimin Mert Hakan Yandaş'a sözleşmesinin bittiği gelecek senenin yazına kadar takımda kalacağının mesajını gönderdiği belirtildi.