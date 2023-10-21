"Demir Leydi", "Julie and Julia" ve "Mamma Mia" gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep ile eşi Dom Gummer ayrılma kararı aldı. 1978 yılında evlenen çift 45 yıllık evliliklerine son veriyor.

Dört çocuk sahibi olan çiftin aslında altı yıldır ayrı olduğu ortaya çıktı. 74 yaşındaki ödüllü oyuncu ile 76 yaşındaki heykeltraş eşi Gummer son olarak 2018 yılında Oscar töreninde birlikte görüntülenmişti.

Page Six'e konuşan kaynaklar, ayrılsalar da çiftin birbirine her zaman değer vereceğini söyledi. Çiftin Henry, Mamie, Grace ve Louisa Jacobson adında dört çocuğu bulunuyor.

Streep, 2012 yılında Demir Leydi (Iron Lady) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.