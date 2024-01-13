Britanya Kolumbiyası'nın Vancouver Adası'nda yaşayan 45 yaşındaki Sonja Semyonova isimli bir kadın, meşe ağacıyla bir ilişkisi olduğunu ve daha öncesinde kimsenin kendisine bu şekilde hissettiremediğini söyledi. Koronavirüs pandemisi sırasında sık sık parkta yürüyüşe çıktığını belirten Semyonova, "Bütün kış boyunca haftanın 5 günü ağacın yanında bir patikada yürüyordum. Ağaçla bir bağlantı fark ettim. Ona yaslanıyordum. O kadar büyük ve o kadar eski bir şeyin sırtımı tutmasıyla kendimi güvende hissetmeye başladım" dedi.

Ağaçla fiziksel bir eylemde bulunmadığını belirten Sonja, doğadan aldığı duyguların insan cinselliğiyle aynı olmadığının altını çizdi. Ekoseksüelliğin fiziksel cinsellikten farklı olduğunu belirten Semyonova, "Mevsimlerin değişimini izlemek benim için erotik bir eylem. İnsanlarla seks ile ekoseksüellerin doğayla hissettiği erotizm arasında benzerlikler vardır, ancak onlar aynı değil" diye konuştu.