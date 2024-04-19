Mesut Özil, İspanya'nın Marca gazetesine verdiği demeçte, "Arda'nın Real Madrid'de tarih yazabilecek bir yeteneği var mı? sorusuna "Evet. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama buna zamanı var. Ve eğer bu olmazsa, Odegaard'ın ki gibi çığır açan olaylara da bakabilirsiniz. Genç iken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu." diye cevap verdi.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemden tanıdığı Arda Güler için "kardeşim gibi" diyen Özil, "Sabırlı olmalı. Eminim sırası gelecek. Henüz çok genç. Her antrenmanda çok şey öğrenebilir. Dünya çapında bir futbolcu olma yeteneğine sahip. Sabır." şeklinde konuştu.

Arda'nın yeteneğinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Özil, bu futbolcu üzerindeki baskıların azaltılması gerektiğini kaydederek, "Özellikle Türkiye gibi futbol tutkusu olan bir ülkenin tüm umudu ona bağlıyken, onun böyle bir durumla baş etmesi hiç de kolay değil." yorumunu yaptı.

Real Madrid'de şu anda en beğendiği futbolcunun Antonio Rüdiger olduğunu da dile getiren Özil, "Dünya klasında bir sezon geçiriyor. Avrupa'da hangi defans oyuncusu ondan daha iyi bir sezon geçiriyor? Manchester City'e karşı oynanan maçlarda farkı yaratan oydu." görüşünü savundu.

Özil ayrıca Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülke liglerinden bir çok takımdan teklif aldığını ancak bunları kabul etmeyip, futbolu bırakma kararı almaktan hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.