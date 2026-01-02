KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletleri Erdinç İnçay, Kumsal Arsal ve Erol Efe Bilmez, Bursa’da Olimpik Deneme Yarışı’na katılmak için antrenörleri Mehmet Baykent, Mahmut Koral ve Salih Boransel ile birlikte adadan ayrıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen SEM Olimpik Deneme Yarışı, 3-4 Ocak tarihlerinde yapılacak. Yarışmaya Shipyard Cyprus sponsor desteği ile katılan Erdinç İnçay yüksek atlama branşında yarışacak. Cem’s Dekoratif Sistemler sponsorluğunda yılın ilk yarışında piste çıkacak olan Kumsal Arsal ise 60 metre ve 200 metre branşlarında piste çıkacak. Erol Efe Bilmez ise KKTC Royal Boya sponsor desteğiyle 60 ve 200 metre branşlarında derece arayacak.