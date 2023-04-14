Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, yeni albümü "72 Seasons" için hayranlarına özel bir dinleme partisi düzenlendi. Özel parti, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında da gösterildi.



Türkiye'nin birçok ilinde Metallica hayranları, albümü piyasaya sürülmeden önce dinlemek için sinema salonlarına gitti.



Lansman videosunda "72 Seasons" albümündeki şarkıların video kliplerinin yanı sıra grup üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo ile şarkılar üzerine yapılmış röportajlar yer alıyor.



Metallica'nın son albümü "Hardwired... to Self-Destruct"tan 7 yıl sonra piyasaya çıkacak 12 şarkılık yeni albümün toplam uzunluğu 77 dakikayı buluyor.

ALBÜMDE YER ALAN 4 PARÇA YOUTUBE'DA DA YAYINLANDI



Şimdiye kadar 4 parçası Metallica'nın YouTube kanalında yayınlanan albümün şarkı sözleri genellikle grup üyelerinin gençlik yıllarında yaşadığı travmalar, kendini bulma arayışı ve bunalımlara odaklanıyor.



"72 Seasons" albümü yarın dünya çapında müzik marketlerde ve dijital platformlarda piyasaya sürülecek.

GRUP 27 NİSAN'DA DÜNYA TURNESİNE ÇIKACAK



Albümün yayınlanmasından kısa süre sonra grup, 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacak.



Önceki turnelerden farklı olarak Metallica, her ülkede farklı şarkı listelerinin çalınacağı 2 ayrı konser verecek.