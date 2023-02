Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,8 ve 7,6 şiddetindeki depremler Türkiye’de 10 ille beraber Suriye’yi yıkıcı bir şekilde etkiledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Depremden zarar gören bölgelere pek çok ülke destek gönderirken dünyaca ünlü isimler de yaşanan bu felakete sessiz kalmadı. Orlando Bloom, Penelope Cruz, Madonna, Natalie Portman gibi birbirinden ünlü isim hem paylaşımlarıyla hem de bağışlarıyla destek oldular.

Son olarak da heavy metal grubu Metallica, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla deprem bölgelerine desteğini açıkladı.

Grup paylaşımlarında şu satırlara yer verdi:

“Türkiye’nin güneyindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. 7.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor, trajik bir şekilde 36.000’i aşıyor…”

Ayrıca grup, kurduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125’er bin dolardan toplam 250 bin dolarlık bağış yaptığını da açıkladı.