Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda saat 00.10 sıralarında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen K.D’nin kullanımındaki araçta, polis tarafından yapılan kontrolde, toplam 27 adet av fişeğini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Lefkoşa’da uyuşturucu… 1 tutuklu

Lefkoşa’da, C.G’nin (K-32) kalmakta olduğu ikametgahta dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.