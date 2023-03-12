Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

57 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.