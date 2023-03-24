Tiyatro sanatçısı Metin Akpınar, YouTube kanalı Kafa TV’ye verdiği demeçte evlilik hakkında çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin sevilen simalarından usta oyuncu Metin Akpınar, Kafa TV'de yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının ortasına oturmayı başardı.

EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRIDIR

Akpınar, “Evlilik insan doğasına aykırıdır. 62 yıllık evli bir ağabeyiniz olarak söyleyeceğim şey bu. Ayrı kafa yapısında, ayrı cinste, belki ayrı eğitim almış, ayrı eğitim seviyesinde iki insanın bir ömür boyu aynı yerde pranga mahkûmiyetine kapatılması öze aykırıdır" dedi.

EVLİLİKLER 20. SENEDE YASAL OLARAK BİTİRİLMELİ

Akpınar, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya zaten bir sahne. Evcilik bir oyun, senaristi var. Kuralları var. Evliliğin anayasası sabit değildir. Başta özveridir. Aşk kimyasal bir bozulmadır. Artık güdü, dokunma, sevişme, üreme ve beraber ölmeye kadar giden bir çizgi başlıyor. Bu her zaman devam etmez. Aşk bitiyor sevgi başlıyor. İnsan evlenmemeli diyemem. Bizim 62 senemiz ballı börekli geçmedi. Fırtınalar oldu ama bağışlama, affetme, aşk etkili olmuşsa bellekte, 20 senede siler. 40 senede falan unutursun. Aşkı unutabiliyorsun. Evlilikler 20. senede yasal olarak bitirilmeli. Evleniyorsun 20 sene sonra bitiyor.

İhanetler olmaz, hem erkek hem kadın öyle kompleks yaratıklar ki bazı şeyler olabiliyor. Ben azgın teke yaşamayacağımı zannederdim. Dışarı açılma ihtimalim sıfırdı. 46 yaşından sonra andropozlar başlıyor erkeklerde. Orada artık senin tohum yayma ihtimalinin azaldığı hissine kapılırsın. Ben bunu ne kadar sürdürürsem o kadar faydalı diye eşinizle monotonlaşan uyuşmayı dışarıda aramaya başlarsınız.

Dışarıda bulduğunda hiç hayır yoktur. O yüzden onu tercih etmeye başlarsınız. Erkeklerde bu dönemi yaşadıktan sonra yuvaya dönme başlar. Bunu yaşadım."

KAYNAK: Haberciniz