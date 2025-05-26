İşverenler Sendikası’nın 24 Mayıs’ta toplanan olağan genel kurulu yeni yönetim kurulunu belirledi. Yönetim kurulu, kendi arasında görev bölümü yaptı.

Ülkemizin en eski ve önemli sivil toplum kuruluşlarından İşverenler Sendikası Olağan Genel Kurulu 24 Mayıs günü İşverenler Sendikası merkezinde gerçekleşti.

Genel Kurul Şehitlerimize Saygı Duruşu ile başladı ve başarılı bir şekilde tamamlandı.

Genel Kurulda uzun bir hizmet ve çalışma döneminden sonra Sayın Hasan Sungur aday olmayarak görevi devrederken İşverenler Sendikası Yönetim Kuruluna 11 üye ve 3 yedek üye seçilmiş oldu.

Genel Kurul ayrıca tüzük değişikliği yaparak İşverenler Sendikası tarihinde ilk kez eski başkanlar arasından seçilmek kaydıyla Onursal Başkanlık makamını tesis etti . Bu yeni göreve tek aday olarak Hasan Sungur seçildi.

Genel kurulun tamamlanmasını takiben yeni yönetim kurulu toplanmış ve kendi arasında görev bölümü yaparak yeni görevlendirmeleri tamamladı.

Buna göre önümüzdeki iki yıllık yeni dönem için Metin Arhun başkanlığa seçilirken Alp Cengiz Alp asbaşkanlığa, Mehmet Sungur genel sekreterliğe, Ahmet Ogan veznedarlığa getirildi. Kemal Omağ, Yalçın Koçyiğit, Hasan Adahan, Mehmet Bulanık, Olgaç Uçar, Özgün Kutalmış ve Alp Koralp yeni yönetim kurulunda üye olarak görev yapacaklar. Yönetim kurulu yeden üyeliklerine ise Mustafa Aroğlu, Mehmet Özsezer ve Olsan Oran getirildi.

İşverenler Sendikası Genel Kurulu, ülkemiz işverenlerini ve özel sektörünü en iyi şekilde temsil etme ve yeni dönemde de başarılı işler çıkarma kararlılığının vurgulanması ile tamamlandı.