Daha önce alınan karar doğrultusunda ay başında İngiltere'den yola çıkan HMS Dragon savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığı kaydedilirken İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, GKRY'deki İngiliz egemen üslerine gönderilecek 500 ilave hava savunma personelinin de gelecek günlerde Ada'ya ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgiye göre İngiltere, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye uçak gemisi, savaş uçağı, fırkateyn, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) engelleyici sistemleri gönderdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, özellikle Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA çarpması sonrası Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talebinde bulundu.

Rum lider Hristodulidis'in talep ve çağrılarının ardından İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'e askeri sevkiyatları sürüyor.

- İngiltere'nin sevkiyatlarına yenileri eklendi

GKRY'de egemen askeri üsleri bulunan İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları henüz başlamadan şubat başında Akrotiri Üssü'ne, burada bulunan Eurofighter Typhoon avcı uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı gönderdi.

İngiltere tarafından gönderilen ve İHA'lara karşı kullanılan çok amaçlı Martlet füzeleriyle donatılan 2 AgustaWestland AW159 Wildcat helikopteri, nakliye uçakları ile getirilerek İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye konuşlandırıldı.

İngiltere mart ayının başında gönderdiği helikopterlere ek olarak bir Merlin Mk2 tipi helikopteri daha Güney Kıbrıs'taki egemen üssüne göndererek konuşlandırdı.

İngiliz Savunma Bakanı John Healey, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Healey, HMS Dragon gemisinin GKRY'nin savunmasında rol oynayacağını ifade ederek geminin "Kıbrıs savunmasına (GKRY) operasyonel entegrasyonuna" başlayacağını duyurdu.

Rum basınında çıkan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 500 ilave hava savunma personelinin de gelecek günlerde Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerinde konuşlandırılması bekleniyor.

- Yunan savaş uçakları ve gemileri GKRY'de faaliyet gösteriyor

Yunanistan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in çağrısı üzerine tarihi müttefiki Rumlara 4 adet F16 savaş uçağı gönderdi.

Rum basınında yer alan haberlerde, Yunan savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırılarak eğitim uçuşlarına başladığı belirtildi.

Haberlerde, Yunanistan'ın GKRY'ye gönderdiği Kimon ve Psara adlı iki fırkateynin, Limasol açıklarında devriye faaliyetleri yürüterek Rumların savunmalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, GKRY'nin Limasol limanına demirleyen Yunan savaş gemilerini ziyaret ederek "kutsama töreni" düzenledi.

Başpiskopos Yeorgios, Yunan savaş gemilerinin Güney Kıbrıs'ta kalıcı olması dileklerini de askeri yetkililere iletti.

Rum basını, Yunanistan'dan gönderilen F16 savaş uçakları ile fırkateynlerin faaliyetlerine periyodik olarak geniş şekilde yer veriyor.

- Fransız uçak gemisinin GKRY açıklarındaki yeri ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Doğu Akdeniz'e bir uçak gemisi ile bazı savaş gemilerini göndereceğine dair açıklamasının ardından Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemiler, GKRY'nin Baf kenti açıklarında konuşlandırıldı.

Daha önce Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında bulunan Charles de Gaulle ile ona eşlik eden görev grubu gemilerinin bulunduğu konumun, önce radar sistemindeki bir İHA'nın takibi ile ardından da bir subayın kullandığı fitness programından dolayı tespit edildiği öne sürüldü.

Rum medyası, Macron'un 9 Mart'ta Charles de Gaulle uçak gemisini GKRY ile aynı gün ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan, GKRY'de İngilizce yayımlanan CyprusMail gazetesi, Fransız fırkateyni Languedoc'un Güney Kıbrıs açıklarına geldiğini yazdı.

- Almanya'dan Rumlara fırkateyn desteği

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaşanan süreçle birlikte Rum lider Hristodulidis'in "askeri yardım" taleplerine cevap veren ülkelerden biri de Almanya oldu.

Alman Deniz Kuvvetlerine bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni geçen hafta Limasol açıklarına gelerek GKRY'ye konuşlandırılan ve sayıları giderek artan Avrupa ülkelerinin askeri gücüne katıldı.

- İtalya ve Hollanda gemileri Güney Kıbrıs'ta

İtalyan donanmasına ait Federico Martinengo fırkateyni 160'tan fazla personeli ile GKRY yakınlarına ulaşırken Hollanda hava savunma fırkateyni HNLMS Evertsen, Rum kara sularında faaliyetlerine başladı.

Rum basını, Hollanda fırkateyninin ana deniz topunun geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen alternatif bir silah sistemiyle bölgede faaliyetlerini icra ettiğini ileri sürdü.

Basında çıkan haberlerde, HNLMS Evertsen'de 180 kadar denizcinin görev yaptığı belirtilerek fırkateynin hava savunma kabiliyetinin üst düzey olduğuna işaret edildi.

- İspanyol gemisi, Fransız uçak gemisinin güvenliği için bölgede

GKRY'den yayın yapan Philenews'in İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cristobal Colon fırkateyni, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve bazı Yunan savaş gemilerinin güvenliği için Doğu Akdeniz'e gönderildi.

Haberde, Cristobal Colon'un gemilerin hava savunma ve korumasını sağlamanın yanı sıra "askeri olmayan personelin tahliyesine" yardımcı olmayı da içeren bir misyonu yerine getirebileceği iddia edildi.