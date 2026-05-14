Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, KKTC vatandaşlığı alması ve ABD vizesiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyo Sputnik’te Gazeteci Mustafa Hoş’a konuşan Metiner, hakkında yapılan yorumlara tepki göstererek, “Kaçacak olsam Amerika’ya değil, Rusya’ya kaçarım da neden kaçayım?” ifadelerini kullandı.

KKTC vatandaşlığı almasının farklı tartışmalara konu edilmesini anlamadığını söyleyen Metiner, “KKTC vatandaşlığı almam neden bu kadar büyütülüyor anlamıyorum” dedi.

Kıbrıs’a olan bağlılığını vurgulayan Metiner, “Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir. Kıbrıs davasına gönül vermiş biri olarak vatandaşlık başvurusu yaptım” ifadelerini kullandı.

Metiner’in açıklamaları, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla KKTC yurttaşlığına alınmasının ardından gelen tartışmalar üzerine yapıldı.