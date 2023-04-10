Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber televizyonunda Murat Akgün'ün konuğu olarak gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD ile YPG/PKK'ya verilen destek, FETÖ meselesi ve yaptırımlar gibi anlaşmazlık konularının devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklifiyle stratejik komite kurduklarını ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara ziyaretinde komitenin yılda 2 kez toplanmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Amaç var olan sorunları çözmek, diğer taraftan da pozitif gündeme odaklanmak. Bir taraftan da ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lehine dengeyi bozduğunu da açıkça görüyoruz. Bunu verdikleri destekten de görüyoruz. Silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanlılar ihlal etti ve Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurduk. Bunun egemenlikle doğrudan orantılı olduğunu da söyledik. Ama verdikleri zırhlı araçlardan bazıları adalara gitti. En son Rum kesimine denizaltı demirledi. Bu anlamda dengeyi bozduklarını görüyoruz. Oysa ABD, dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, -Atina'ya ve bize geliyorlar, diyalog başlasın diye telkinlerde bulunuyorlar- bunun için daha objektif ve dengeli olması gerekiyor." diye konuştu.

ABD Kongresi'nde F16'lar konusunda itiraz eden senatörler olduğunu ve onların ikna edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durursa bunları aşabileceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Kongre üzerinde son zamanlarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake dahil, yönetimin bazı yoğun çalışmalarının da olduğunu, bazılarının Kongre'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ön şart gibi Türkiye'nin önüne koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Bunu Türkiye'nin kabul edemeyeceğini söylediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Başından beri Finlandiya'ya daha sıcak baktığımızı söylemiştik. Finlandiya'nın üyelik sürecini İsveç'ten ayırdık. İsveç, mutabakatla ilgili adımları atarsa ondan sonra değerlendirebiliriz. Şu an o noktadan çok uzak noktada. Kendileri, genel sekreter, bazı müttefikler, 'İsveç üzerine düşeni yaptı, NATO'ya alalım' dese de henüz o noktaya gelmediler. Terörle mücadele, yeni yasa, 1 Haziran da yürürlüğe girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili ABD'de "seçimi bekliyoruz" havası görmediklerini ancak Kongre'yi ikna etme çabalarının yoğunlaştığını dile getirdi.

F-16 konusunun parti veya ittifak konusu olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, F-16'ların silahlı kuvvetlere teslim edileceğini ve ön koşulla alınmasının mümkün olmadığını her zaman söylediklerini aktardı.

"YUNANİSTAN'LA POZİTİF ATMOSFERİN KALICI OLMASI GEREK"

Çavuşoğlu, Yunanistan ile pozitif atmosferin kalıcı olması için yıllardır çözülemeyen, karmaşık sorunların çözümü konusunda adım atılması ve bu adımları atmak için de pozitif atmosferin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bunun için Ege'de özellikle gerginliklerden ve ihlallerden vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de iş birliğini ön plana çıkarmamız lazım. Kimsenin hakkında gözümüz yok. Kendi ve KKTC halkının hakkını da her zaman koruyacağız. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, KKTC, GKRY, İsrail, Mısır, Lübnan var. Şartlar oluştuğu zaman Suriye var. Bir sürü ülke var, Libya ve Filistin var. İşbirliğine gitmek lazım. Ege konusunda aidiyeti belli olmayan adalar, ihlaller, hava sahası meselesi var. 6 mil üzerinde, 10 mil talepleri var. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması konusunda bazı söylemler oluyor." dedi.

Çavuşoğlu, bu pozitif atmosferde bunların müzakere edilmesi ve nasıl çözüleceğine karar verilmesi gerektiğini, hepsinin bağlantılı olması nedeniyle paket halinde çözülmesinin daha iyi olduğunu söyledi.

Daha önce görüşmeler olsa da somut adım olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin de seçim atmosferinde olduğunu, seçimden sonra Kıbrıs konusunda, diğer meselelerde gayri resmi görüşerek sorunların nasıl çözüleceğini dair adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, tüm gerginliklere rağmen turizm sezonunda karşılıklı olarak askeri tatbikatların yapılmaması gibi bir girişimin, karşılıklı bir jest olacağını ve uzlaşının da olabileceğini göstereceğini ifade etti.

Daha önce Yunanistan'ın gerginlik ortamında bu girişimleri ihlal ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu tür jestlerin, karşılıklı anlaşmaların devam etmesi gerektiğini, Yunanistan kabul ettiği takdirde bu konulara Türkiye'nin de müspet yaklaşacağını vurguladı.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞUKRİ, BU HAFTA ANKARA'YA GELECEK

Çavuşoğlu, Kahire ziyaretinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptıkları basın toplantısında Mısır'la karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladıklarını söylediklerini anımsatarak, "Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesi seçim sonrasına kalırsa, belki Samih Şukri'nin Ankara ziyaretinde bunu (büyükelçi atamasını) açıklayabiliriz. Bu hafta inşallah kendisini bekliyoruz. Arkadaşlar üzerinde çalışıyorlar, çarşamba günü açıklama yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şukri'nin deprem sonrasında Adana ve Mersin'e geldiğine, Hatay bölgesinde inceleme yaptığına değinen Çavuşoğlu, kendisinin Kahire ziyaretinin de pozitif ve sonuç odaklı geçtiğini belirterek, somut adım atma zamanının geldiğini dile getirdi.